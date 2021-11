Prvi zimski futsal turnir u Gradišci

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić koji je ujedno i predsjednik Organizacionog odbora futsal turnira ''Lav Premium Arena 2022'' upriličio je prijem za ostale članove, te je ujedno održan drugi sastanak na kojem su utvrđeni detalji u vezi najveće sportske manifestacije koja će se u Gradišci održati od 10. do 18. januara 2022. godine.

Gradiška će po prvi put biti domaćin zimskog turnira u futsalu, a kao generalni sponzor podršku u realizaciji ovog sportskog događaja pružiće kompanija Carlsberg BH, sa brendom Lav Premium. Tokom devet dana, koliko će turnir ''Lav Premium Arena 2022'' trajati, priliku da odmjere snage imaće mnogobrojne ekipe.

"Očekujemo uspješnu organizaciju turnira, a svim ekipama želimo prije svega fer igru i puno sreće, dok za one koji dođu da se zabave i gledaju utakmice pripremamo i posebna iznenađenja. Naime, svih devet dana organizovaćemo zanimljive promotivne aktivnosti u kojima će publika imati priliku osvojiti nagrade. Vjerujemo kako će to biti još jedan dodatan razlog da tribine uvijek budu pune, a podrška za one na terenu što veća'', izjavila je Andrijana Korda Gick, Sales Development Manager u kompaniji Carlsberg BH (menadžer prodaje u kompaniji Carlsberg BH).

Na sastanku je dogovoreno da će se turnir igrati u dvije kategorije ''Seniori'' i ''Radničke igre'', te da će nagradni fond iznositi 15.000 KM.

Seniori

U kategoriji seniora igraće se sistem takmičenja 4+1, te će ekipe imati maksimalno tri dolaska u Arenu Gradiška, a glavna nagrada za pobjedničku ekipu iznosi 10. 000 KM.

Jedna grupa igraće se jedan dan, osmina finala i četvrtfinale takođe jedno veče, a polufinale i veliko finale posljednjeg dana turnira.

Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 200 KM.

Radničke igre

U konkurenciji ''Radničke igre'' sistem takmičenja biće 5+1, te će pravo nastupa imati isključivo preduzeća sa područja grada Gradiška.

Zbog mnogo privrednih subjekata koji nemaju dovoljan broj igrača ekipama će biti dozvoljeno da nastupaju pod jednim imenom ukoliko se bave identičnim zanimanjem, kao što su naprimjer konobari, ugostitelji, špediteri, novinari i slično.

Radničke igre će se igrati svakodnevno prema rasporedu koji će Organizacioni odbor turnira objaviti prije samog početka, te će sve ekipe imati dovoljno vremena da se prilagode satnici odigravanja utakmica.

Kotizacija za ekipe koje će učestvovati u ‘’Radničkim igrama’’ iznosi 100 KM.

Prijave ekipa

Prijave ekipa počinju od 01. decembra 2021. godine, prenosi Micromreža.