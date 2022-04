Radnik i Tuzla City podijelili bodove

Fudbaleri Tuzla Cityja i Radnika iz Bijeljine odigrali su neriješeno 3:3 (0:1) u utakmici 25. kola Premijer lige BiH.

Poveo je Radnik u 10. minuti utakmice, a gol nakon ubačaja iz kornera postigao je Ante Živković.

Do kraja poluvremena Tuzla City je imao terensku inicijativu, ali ne i izglednije šanse za izjednačenje. Trener Husref Musemić je izmjenama pokušavao razbuditi svoju ekipu, ali to nije uspio do odlaska na odmor.

Tuzla City je izjednačio u 58. minuti nakon što je pogodio Jasmin Čeliković.

Naredni korner bio je ponovo koban za domaće. Radnik je poveo sa 2:1 preko Ivana Đorića u 66. minuti utakmice.

Radost je trajala samo dva minuta jer je u 68. minuti izjednačio je Adnan Džafić. U finišu prava drama. Radnik je ponovo poveo u 86. minuti, a pogodio je Kenan Handžić.

Ipak, konačan rezultat postavljen je u sudijskoj nadoknadi, a gol je postigao Petar Mišić.

Tuzla City je zadržao drugu poziciji u Premijer ligi BiH sa 45 osvojenih bodova dok je Radnik na 11. poziciji sa 20 bodova.