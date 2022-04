Reprezentativac Argentine automobilom udario bivšu suprugu i pobjegao

Eduardo Salvio, fudbaler Boke juniors, i nekadašnji član Atletiko Madrida i Benfike automobilom je udario bivšu suprugu Magali Aravenu. On je pobjegao sa lica mjesta i policija traga za njim.

Bivša supruga ga je uočila u kolima sa drugom ženom i stala je ispred automobila, a povremeni reprezentativac Argentine ju je udario. U policijskom izvještaju stoji sa je Magali zadobila povredu desne potkoljenice, dok je Eduardo pobjegao i za njim se traga. Par se razveo 2020. godine nakon 11 godina braka i imaju dvoje djece, a nedavno su odlučili da pokušaju ponovo i očigledno da ga je Magali uhvatila u nevjerstvu.

Salvio ima 31 godinu i u karijeri je između ostalog igrao i za Lanus i ima 14 nastupa za nacionalni tim i između ostalog je nastupio na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.

Meet Boca Juniors player Eduardo Salvio, formerly of Benfica and Atletico Madrid. He is wanted by the police for running over his girlfriend with his car after she caught him with another woman. pic.twitter.com/Y2VRMsM9FJ