Rosi: Kad umrem, hoću minut ćutanja u Mađarskoj

Selektor fudbalera Mađarske Marko Rosi izjavio je danas da smatra da je zaslužio minut ćutanja kad umre zbog trijumfa protiv Engleske u Ligi nacija.

Mađari su dva puta u 10 dana porazili viceprvaka Evrope, najprije 4. juna u Budimpešti (1:0), a potom i juče u Vulverhemptonu sa ubjedljivih 4:0.

"Prije ili kasnije, svi ćemo umrijeti. To je jedina demokratska stvar na ovom svijetu. Kad budem umro, a nadam se da će to biti što kasnije, siguran sam da će na stadionima u Mađarskoj biti minut ćutanja u moju čast. To bi bilo veliko dostignuće za mene", izjavio je Rosi, a prenio Skaj sports.

Mađarska je nanijela Engleskoj najteži poraz na domaćem terenu u posljednje 94 godine.

Davne 1928. godine Škotska je na starom Vembliju savladala "Gordi Albion" sa 5:1.