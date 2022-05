Salahu se ispunila želja: Imamo neke račune da izravnamo

Imamo neke račune da izravnamo, napisao je na društvenim mrežama fudbaler Liverpula Mohamed Salah i poslao jasnu poruku Real Madridu uoči finala Lige šampiona 28. maja u Parizu.

Egipćanin je odmah nakon što je Liverpul eliminisao Viljareal i izborio treće finale u posljednjih pet godina poželio Madriđane za rivala.

"Izgubili smo od njih u finalu 2018. i bilo bi lijepo da im se revanširamo", izjavio je Salah.

Liverpul je 2018. godine u finalu u Kijevu poražen od Reala 1:3, a Salah je meč morao da napusti već u 31. minutu nakon povrede ramena u duelu sa tada defanzivcem Reala Serhiom Ramosom.

Naredne sezone Liverpul je osvojio trofej pobjedom u finalu protiv Totenhema s 2:0, a Salah je postigao gol iz penala već u drugom minutu.

