Salines pobjednik Premijer futsal U19 lige BiH

Završni turnir Premijer U19 futsal lige Bosne i Hercegovine za sezonu 2021/22 održan je danas u novoj dvorani JU Sportsko-rekreacionog centra Slavija u Istočnom Sarajevu.

U završnicu su se plasirali FC Salines, GFC Sarajevo, Futsal klub Doboj i MNK Hercegovina, a prvo mjesto osvojila je ekipa Salinesa.

U polufinalu su Tuzlaci bili bolji od Hercegovine pobijedivši sa 5:1, dok je GFC Sarajevo sa 3:2 pobijedilo Doboj. U susretu za treće mjesto Doboj je pobijedio Hercegovinu nakon boljeg izvođenja penala.

Benjamin Smajić već u 1. minuti finalnog meča donosi prednost Salinesu protiv GFC Sarajeva. Do kraja utakmice sarajevski tim je nastojao da dođe do izjednačenja, pa su u završnici igrali sa golman igračem. To su na kraju iskoristili Tuzlaci i Smajić još jednim golom u 30. minuti postavlja konačan rezultat utakmice 2:0.

Po završetku meča uslijedila je ceremonija proglašenja pobjednika, a pehar i medalje prvacima uručio je član Izvršnog odbora Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH Milorad O. Lale.