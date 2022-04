Samo u Meridianu: Uz minimalni rizik kvota na pobjedu Man. Cityja 2,55

Večeras je na programu spektakularno polufinale Lige šampiona između Manchester Citya i Real Madrida, a kladionica Meridian ima najbolju ponudu i najveće kvote za ovaj meč.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID - 1 (1,50) X (4,50) 2 (6,20)

U posljednjih 10 godina, vlasnici Manchester Cityja uložili su veliki novac kako bi bila osvojena Liga šampiona, međutim to im još uvijek nije pošlo za rukom. Godine 2016. za trenera doveden je Pep Guardiola, jedan od najboljih stručnjaka današnjice, ali "građani" i dalje pokušavaju da dohvate krov Evrope. Najbliži su bili prošle sezone kada ih je Chelsea porazio u finalu rezultatom 1:0. Sada su ponovo došli među četiri najbolja kluba i od finala ih dijeli samo prolaz protiv "kraljevskog kluba".

Real Madrid nije bio u najužem krugu favorita za osvajanje Lige šampiona ove sezone, ali Carlo Ancelotti je još jednom pokazao kakav je znalac. Pored plasmana u polufinale evropskog takmičenja, njegova ekipa će osvojiti La Ligu i italijanski stručnjak će postati prvi trener u istoriji fudbala koji je osvajao prvenstvo u svim ligama petice. Real u ovom dvomeču neće biti favorit, ali to nije bio slučaj ni kada su izbacili PSG i Chelsea.

