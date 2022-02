Sent Peterburg u petak ostaje bez finala Lige šampiona?

Finale Lige šampiona u fudbalu po svemu sudeći neće biti odigrano u Rusiji. Vojna operacija Rusije na Ukrajinu natjerala je UEFA da reaguje, a pojedini mediji prenose da bi već u petak mogla da padne odluka da se finale preseli iz Sent Peterburga.

Martin Ciegler, urednik sporta u "The Times" prenosi da će UEFA prije vikenda donijeti odluku da se promjeni domaćin finala elitnog klupskog takmičenja. Gdje ima dima ima i vatre, a o tome najbolje govori i to da je UEFA za petak zakazala sjednicu Izvršnog komiteta.

"Zbog razvoja situacije između Rusije i Ukrajine predsjednik UEFA (Aleksandar Čeferin) je odlučio da za petak zakaže vanredni sastanak Izršnog komiteta kako bi se procjenila situacija i preuzele neophodne mjere. Više informacija će biti poznato nakon sastanka", navodi se u dopisu UEFA.

Po mnogima glavna tema bi trebalo da bude promjena grada domaćina ovogodišnjeg finala Lige šampiona koje je na programu 28. maja.

