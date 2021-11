Sitijev čas fudbala Pari Sen Žermenu

Fudbaleri Mančester Sitija savladali su kao domaćini Pari Sen Žermen sa 2:1 u petom kolu grupe A fudbalske Lige šampiona.

Nakon prvog dijela utakmice nije bilo golova, da bi u 50. minuti PSŽ poveo 1:0 u Mančesteru. Loptu je u kazneni prostor poslao Lionel Mesi, ali je zakačila jednog igrača Sitija, pa mu se ne piše asistencija, a sjajnu akciju golom je krunisao Kilijan Mbape. Mančester Siti je rezultat na 1:1 izjednačio u 63. minuti. Prelijepu loptu na desnu stranu preko cijele odbrane poslao je Rodri za Kajla Vokera. On ju je iz prve u letu prebacio u petarac, gdje je prošla nekoliko igrača i došla do Sterlinga, koji ju je krajnjim naporom smjestio u mrežu.

Do potpunog preokreta Siti je došao u 76. minuti. Na sličan način kao i kod prvog gola "građani" su izigrali igrače PSŽ-a. Bila je to još jedna dijagonala preko cijele odbrane koju je Bernardo Silva spustio za Gabrijela Žesusa, a on je kaznio veliki promašaj Nejmara od samo 100-ak sekundi ranije.

Siti je ovom pobjedom obezbjedio prvo mjesto u grupi, jer ima pet bodova više od Pari Sen Žermena kolo prije kraja.

U ostalim mečevima mečevima postignuti su sljedeći rezultati:

Grupa A

Klub Briž – Lajpcig 0:5

Grupa B

Atletiko Madrid – Milan 0:1

Liverpul – Porto 2:0

Grupa C

Sporting – Borusija Dortmund 3:1

Bešiktaš – Ajaks 1:2

Grupa D

Inter – Šahtjor 2:0

Šerif – Real Madrid 0:3