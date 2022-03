Skandirali Romanu Abramoviču pa se sukobili sa policijom

Fudbalski klub Čelsi plasirao se u četvrtfinale Lige šampiona duplom pobjedom nad Lilom, ali je meč igran u Francuskoj ostao u sjeni navijača "plavaca" koji su se sukobili sa policijom koja je reagovala nakon što su pristalice londonskog tima skandirale ime ruskog milijardera Romana Abramoviča, objavio je "Daily mail".

Navijači aktuelnog prvaka Evrope ne zaboravljaju da je Rus, koji je još uvijek vlasnik kluba, od Čelsija napravio jedan od najjačih timova Starog kontinenta i često mu daju podršku. Tako je bilo i na ulicama Lila gdje su navijači skandirali ime Abramoviča kojeg vlasti Velike Britanije primoravaju da napusti klub i to sve zbog ruske vojne operacije u Ukrajini.

Njihovo skandiranje imena ruskog milijardera privuklo je pažnju policije, a ubrzo je došlo i do sukoba. Navijači su na policiju bacali pivske flaše i druge predmete, dok je policija koristila palice i suzavac.

"The Mirror" je objavio da su navijači Čelsija na društvenim mrežama pjevali samo "Čelsi, Čelsi", te da su ih prvo napali navijali Lila, a zatim i policija koja ih je kako kažu pendrecima tukla po leđima.

S druge strane iz policije su kazali da su reagovali nakon poziva zbog ponašanja navijača.

Chelsea fans caught up in violence as French police use batons and tear gas in Lillehttps://t.co/iGeZnDPGNG pic.twitter.com/Ej9XSl9YDH