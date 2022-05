Slavlje u svlačionici Reala nakon velikog prokreta

Fudbaleri Real Madrid burno su proslavili plasman u finale Lige šampiona nakon velikog preokreta protiv Mančester Sitija. Pjevalo se iz sveg glasa u svlačinici Reala nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

"Kraljevski klub" je poslije poraza u Mančesteru od Sitija s 3:4 gubio 0:1 u revanšu na svom "Santjago Bernabeuu" sve do 90. minuta. Ona je na scenu stupio rezervista Rodrigo koji je postigao dva gola za minut i donio produžetke svom timu, u kojima je Karim Benzema izborio penal koji je sam realizovao za potpuni preokret i pobjedu od 3:1.

Real će u finalu elitnog klupskog takmičenja igrati protiv Liverpula u Parizu 28. maja.

The dressing room scenes after Real Madrid’s stunning comeback on Man City #UCL (via @RealMadrid) pic.twitter.com/BvOaAYixMF