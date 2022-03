Smjena generacija u BiH: Džeko nezamjenjiv, Kovačević budućnost "zmajeva"

Fudbalska reprezentacija BiH polako se sprema za novi kvalifikacioni ciklus i pokušaj da po prvi put izbori plasman na Evropsko prvenstvo. Prijateljske utakmice protiv Gruzije i Luksemburga su prilika da selektor "zmajeva" Ivajlo Petev pruži veću šansu igračima koji su imali manju minutažu, a stav fudbalskih stručnjaka u BiH je da je Edin Džeko i dalje nezamjenjiv u timu, te da šansu na golu treba da dobije Vladan Kovačević koji bi danas mogao da debituje.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Kataru je još jedno u nizu takmičenja koje će proći bez BiH, a u meču sa Gruzijom i Luksemburgom bi polako trebao da se pravi kostur tima za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024.

Husref Musemić, trener Tuzla Sitija i stručnjak koji je vodeći Sarajevo osvajao titule prvaka BiH i Kupa BiH ističe da ove utakmice treba iskoristi da se podigne samopouzdanje ekipi.

"Htjeli mi to ili ne do smjene generacije mora doći, a to nije lako sprovesti. Imamo dosta mladih igrača kojima moramo da damo šansu kako bismo dobili kostur ekipe za naredne godine. Ove utakmice dobro dođu za dizanje samopouzdanja i astmosfere u ekipi", rekao je Musemić.

"Zmajeve" već godinama nosi Edin Džeko, a kako stvari stoje tako će biti u narednom kvalifikacionom ciklusu.

"Džeko je na zalasku karijeri, ali je i dalje nezamjenjiv. I on će kad tad prestati da igra i moramo već sada da tražimo rješenje", jasan je Musemić.

Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Iskusni stručnjak je jedan od onih koji je zagovara postepenu smjenu generacija, a na tom putu bi kako kaže šansu trebalo da dobije i mladi golman Kovačević koji odlično brani u Rakovu. On odlično poznaje Kovačevića jer su njih dvojica dugo sarađivali u Sarajevu. Dodajmo i to da Kovačević sjajno brani za poljsku ekipu u koju je prešao na početku ove sezone i kako stvari stoje neće dugo ostati u Rakovu jer je već sada interesantan mnogim evropskim klubovima.

"Drago mi je što je Kovačević u reprezentaciji i ja sam među prvima koji mu je dao šansu na velikoj sceni i on je to iskoristio na sjajan način. Bez dileme je persprektiva reprezentacije i mogli bismo da riješimo pitanje golmana za narednih 10-12 godina. Dobio je dosta na samopouzadnju u Poljskoj i sazrio je. Bez dileme je među igračima koji su zaslužili šansu", jasan je Musemić koji je istakao da "zmajeve" čekaju teške kvalifikacije te da ostaje da se vidi koliko bezbolno može da se uradi smjena generacije.

Marko Maksimović, trener koji je prošle sezone osvojio titulu prvaka BiH sa Borcem, takođe je naglasio da je Džeko igrač koji je najbitniji za igru "zmajeva".

Foto: FK Borac

"Moj stav je da moraju da igraju najbolji bez obzira na godine. Džeko može da igra dok god on to bude želio jer je bez obzira na godine najbolji igrač BiH. Mislim da prije svega treba popraviti atmosferu u reprezentaciji", kazao je Maksimović koji je naglasio da je selektor na slatkim mukama kada je u pitanju pozicija golmana:

"Vladan Kovačević je bez dileme neko ko je zaslužio da dobije šansu. Odlično brani u Poljskoj i sigurno je budućnost bh. fudbala. I ostali golmani su dobri i ako mene pitate selektor je tu na slatkim mukama."

On je na kraju istakao da je BiH pokazala da može da igra sa svima, te da javnost mora da bude malo realnija što se tiče rezultata.

"Kada uzmu bod Francuskoj onda su najbolji na svijetu, a kada ne pobjede Finsku onda su najgori", naglasio je Maksimović.

Težinu dresa reprezentacije BiH osjetio je i Vule Trivunović koji se nakon bogate igračke karijere otisnuo i u trenerske vode. Trivunović na spomen smjene generacija u BiH ističe da igrače ne djeli na mlade i stare.

"Generalno ne postoje mladi i stari igrači nego oni koji mogu da donesu razliku na terenu i oni koji ne mogu. Ja sam i ranije govorio šta ćemo kad se povuku Lulić, Pjanić, Džeko, Ibišević... Dosta njih više ne igra, a moramo da budemo iskreni Džeko je bliži kraju karijere nego početku. Moramo i da zaboravimo na dijasporu i da se okrenemo radu sa našom djecom. Vladan Kovačević je odličan primjer kako kroz rad u našim uslovima može da se napravi igrač koji može da igra za reprezentaciju. To možda jeste sporiji put i moramo da napravimo sistem koji će masovno izbacivati igrače za prve timove", rekao je Trivunović.

On je istakao da M:tel Prva liga RS i Federacije BiH moraju da budu razvojne lige, te da bh. klubovi treba da prestanu da prodaju igrače sa 18 godina. Na kraju je istakao da je za to da uvijek treba dati šansu mladim igračima sa kojima je potrebno naporno i mnogo raditi u mlađim kategorijama kako bi što spremniji dočekali ispite na velikoj sceni.