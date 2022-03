Šokantna reakcija navijača nakon što je Jilmaz promašio penal

Fudbalska reprezentacija Turske poražena je u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, a jedan od tragičara u porazu od Portugala (1:3) bio je Burak Jilmaz koji je promašio penal pri rezultatu 1:2. Promašen penal iznervirao je jednog od navijača koji je pucao u televizor.

Šokantan snimak u kojem se vidi navijač koji puca na televizor kruži društvenim mrežama. Na njemu je navijač koji prati izvođenje penala i nakon što je Jilmaz promašio vidi se da je Turčin naciljao lice fudbalera i zati pucao u televizor.

Nakon utakmice Jilmaz se izvinio za promašeni penal i poručio da se oprašta od reprezentacije.

Meanwhile in Turkey when Burak Yilmaz misses a last gasp penalty https://t.co/O7009R2GZl