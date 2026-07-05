Srbija ubjedljivo poražena od Hrvatske: "Orlići" završili Euro sa tri poraza

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina završila je svoje učešće na Evropskom prvenstvu na jako bolan način. Oni su poraženi i od Hrvatske sa 3:0, čime su završili grupnu fazu sa sva tri poraza.

"Orlići" su imali ogromne probleme pred ovo Evropsko prvenstvo, odustao je veliki broj fudbalera, mnogima su klubovi zabranilili i sve je to uticalo na selektora Gordana Petrića koji je morao da prekombinuje stvari u posljednji čas.

Nekako, to se i oslikalo na terenu, pošto "orlići" nisu pružili ni trunku onoga iz kvalifikacija za ovo takamičenje, kada su dominirali u svojoj kvalifikacionoj grupi. Međutim, sada se sve obrnulo i završili su sva tri poraza.

Prvo je Italija dobila, onda i Ukrajina, te na kraju Hrvatska i to sa ubjedljivih 3:0.

Od samog početka je Hrvatska bolje počela ovu utakmicu i postigli su gol već u devetom minutu, kada je poslije veoma lijepe akcije Čelfi postigao pogodak, nije mogao Vuk Draškić ništa u ovoj situaciji. Srbija je pokušavala da se vrati, ali...

Potom se dogodila i jedna jako sporna odluka, kada je Godec postigao pogodak. Udaren je Petrović u reprezentaciji Srbije i ležao je, a sudija nije prekinuo utakmicu. Pustio je Hrvate u kontru, te su postigli gol za 2:0.

Na kraju, arbitar je i dotukao "orliće", pošto je dosudio penal u samom finišu, a Čović je to pretvorio u pogodak za konačnih 3:0, javlja Telegraf.