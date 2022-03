Srušila se tribina, više od 200 povrijeđenih

Stravične scene stižu nam iz Indije gdje se tokom fudbalskog meča srušila tribina. Mediji prenose izvještaj policije u kojem se ističe da je povrijeđeno oko 200 osoba nakon što se srušila improvizovana tribina.

Kako navode mediji u Indiji tribinama je napravljna od bambusa i popustila je pod teretom jer je u tom trenutku na njoj bilo oko 1.000 ljudi. Navodi se da su povrijeđeni primljeni u nekoliko bolnica, ali se ističe da među njima nema životno ugroženih. Navodno je nekolicina njih slomila ruke i noge, a nažalost među povrijeđenima ima i djece.

Novinska agencija "ANI" objavila je snimak na kojem se vidi tribina koja se ruši.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV