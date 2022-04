Stanković: Moramo do pobede, ma koliko da je teško

​Radnički se pokazao da su na svom terenu tvrd i jak protivnik. Imaju mali broj primljenih golova u poslednje vreme, stabilizovali su se i očekuje nas težak meč, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči gostovanja u Nišu u 29. kolu Superlige.

Radnički dočekuje Zvezdu sutra od 16.15 sati.

"Svesni smo da je za nas svaki meč težak. Kada smo pričali o drugom delu takmičenja znali smo da moramo da pobedimo sve utakmice. Nećemo odustati od te ideje ni u Nišu, koliko god to izgledalo teško", rekao je Stanković za klupski sajt.

Stanković je podsjetio na Kup meč i veliki broj promašenih šansi što je dovelo do penala.

"Prošli smo dalje što je bio prvobitan cilj. Igrali smo dve utakmice protiv Radničkog na Marakani, jedna je završena sa 1:0, druga 0:0. Gledajući statistički mislim da su te dve utakmice bile dominantne sa naše strane i da smo dosta promašivali. Očekujem dosta tešku utakmicu", istakao je Stanković i dodao da nije zabrinut zbog "lošeg terena".

Zvezdin trener prokomentarisao je i zdravstvenu situaciju velikog prijatelja Siniše Mihajlovića.

"Svi znate koliko Siniša kao čovek u mom životu predstavlja jednu ozbiljnu ličnost i figuru. O tom problemu nisam želeo da pričam, a znao sam kada se to desilo. Onda možete da zamislite da to nosiš u sebi i da te to boli. Ne mogu da nađem prave reči da se to opet dešava, a poznavajući Sinišu znam da će biti duplo jači u toj borbi nego što je bio prvi put. Kao što je sam rekao 'igraću u napred', u napred će gledati da sve uradi da se ne bi došlo do ozbiljnijih posledica, kao što je to bilo prvi put"

"On je spreman na sve što ga očekuje. Pričali smo dosta, imali smo jaku bitnu utakmicu kada sam saznao to jutro i kada mi je rekao. Pogodilo me je jako i dosta je stresno, ali sigurno da je njegovoj familiji i najbližima mnogo gore. Samo oni znaju kroz šta je Siniša direktno prolazio, jer su bili pored njega. Sem ljubavi i poštovanja prema njemu i misli koje imam, to je jedino što mogu da mu pošaljem. Gledaću da što pre odem do Bolonje da ga vidim. Šaljem mu puno ljubavi i mnogo podrške", zaključio je Stanković.