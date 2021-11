Stanković: Navikli smo na pritisak i moranje

BEOGRAD - Brzo idu utakmice, malo je vremena za odmor, ali smo se navikli već i na pritisak i na moranje i na temperature i povrede, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči utakmice 18. kola Superlige protiv Spartaka.

Zvezda dočekuje Subotičane sutra od 14.25 sati.

"Idemo dalje, sigurno neće biti Nikolića, Živkovića koji ima istegnuće mišića, Dionija, Bakajoka, kao ni Kange koji je nakon smrtnog slučaja u porodici dobio dozvolu da završi privatne stvari u Kongu", izjavio je Stanković na konferenciji za medije.

Osvrnuo se Zvezdin trener i na ekipu Spartaka.

"Krenuli su korektno, posle toga su imali ozbiljan pad sa Buačom, vratio se opet trener Gaćinović koji dobro poznaje grad, koji je igrao tamo dugo godina, zna kako diše Spartak. Sa njim su došle i dobre igre,očekujem da će ovde biti kompletni i voleo bih da budu kompletni i da igramo jednu dobru i jaku utakmicu, protiv Spartaka je uvek bilo zanimljivo", kazao je Stanković.

Prokomentarisao je nekadašnji kapiten Zvezde i trenutnu situaciju na tabeli Superlige Srbije.

"Bila je prednost i pet, nekad i osam, neki su računali 11 bodova. Crvena zvezda sama po sebi vuče pritisak i da si na nula, plus tri, plus dva, minus tri ili šest uvek je imperativ pobeda. Crvena zvezda je rezultat, iz utakmice u utakmicu. Istorija je lepa, ali moramo da gledamo sadašnjost i unapred, svaka tri boda su mnogo značajna", ističe Stanković.

Sa posebnim entuzijazmom Stanković je potvrdio da je legendarni kapiten Vladimir Petrović Pižon pristao da pomogne mlađim igračima na treninzima.

"On je Zvezdina zvezda, neko ko je obeležio moje detinjstvo i rast u Crvenoj zvezdi, to nije ništa čudno, niti iznenađenje sato je priključen. Mislim da ima još dosta toga da pruži i da pokaže pogotovo mladima, a verujem i starijima, tako da je uživanje raditi sa njim. Ta ideja postoji odavno, samo je trebalo da se realizuje, da se prilagodi plan i program, njegove obaveze i naš ritam takmičenja, za sada ide sve kako treba i zaista smo prezadovoljni. Gledam njegove vežbe i objašnjavanje to je manje više isto kao kada smo mi bili mlađi, mi smo upijali njegovo znanje i dosta nas je izašlo iz te generacije", zaključio je Stanković.