Stanković: Ne mislimo o umoru, svesni smo našeg cilja

BEOGRAD - Pobede su penicilin za sve, brže prolazi umor, lakše se prebrode napori, a tako će biti i sutra. Momci su dobro, vratili smo se iz Portugala, odmorili, trenirali. Smatram da su igrači spremni. Ne mislimo o umoru, jednostavno smo svesni šta je naš cilj, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči utakmice 20.kola Superlige protiv Radnika.

"Ovo je delikatan momenat u sezoni, zbog pregršt utakmica i ogrmnog napora koji trpimo nemamo sada vremena za "eksperimente". Verujem u sve momke, kao što se to pokazalo na utakmicama protiv Ludogoreca i Brage, kao i na mečevima u prvenstvu gde smo takođe rotirali. Treba ispoštovati "zalet", igraće momci koji su izneli veći deo tereta tokom novembra i decembra", rekao je Stanković za sajt kluba.

On je prokomentarisao i činjenicu da će protiv Radnika jubilarni 100. put sjediti na klupi Zvezde.

"Lepe i važne dve godine, kako za mene, tako i za klub, 100. takmica, kao da je prva. Sa istim žarom, voljom, koncentracijom ulazim u svaku utakmicu, sa puno emocija. Lep put, 100. utakmica na klupi, ali gledamo da to slavlje ostavimo za kasnije jubileje. Imamo zacrtan cilj ovog meseca, u 28 dana devet utakmica, na veoma dobrom smo putu da ostvarimo ono što smo dogovorili, a to je da pobedimo sve. Utakmica protiv Brage i prolaz u osminu finala, svrstao bih u pobedu i to veliku. Imamo još dve prvenstvene utakmice, videcemo šta i kako će nam vreme dozvoliti, ali smo spremni da igramo", poručio je Stanković i dodao da pristup mora da bude značajno drugačiji nego u Surdulici kada je Radnik pobijedio.

Utakmica između Zvezde i radnika igra se sutra od 18 sati, a ulaz na stadion "Rajko Mitić" biće besplatan, uz navijački šal.