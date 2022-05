Stanković: Nema umora, svesni smo cilja

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je da su igrači crveno-belih spremni za duel sa Novim Pazarom u polufinalu Kupa Srbije, koji se igra u srijedu od 18.30 časova.

"Neće biti teško spremiti igrače za ono što sledi, cela godina je takva, dosta je utakmica, već 52 ove sezone, i svesni smo šta nam donosi sutrašnji rezultat pri ostvarivanju ciljeva. Umor se brzo prebrodi, svaka sledeća utakmica je najbitnija, tako da ćemo biti spremni za sutra. Što se tima tiče, napravićemo neku rotaciju sigurno, ima momaka koji su spremni i orni da igraju, kao i svi ostali, ali videćemo danas posle treninga sitne detalje. Ima par njih koji se žale na lakši zamor ili povredu, ne verujem da ću rizikovati sa njima, ali sačekajmo jos malo. San svakog trenera je da mu ekipa otvori meč na početku, ali ovo je nokaut faza takmičenja i utakmica se igra 90 minuta. Da li ćemo rivala slomiti na početku, sredini ili kraju nije toliko važno, ali prolazak u finale jeste", rekao je Stanković.

On je pohvalio uzlaznu formu fudbalera Novog Pazara.

"Novi Pazar u poslednje vreme odlično igra na rezultat, organizovani su, napravili su ogroman iskorak ka ostvarenju ciljeva, a to je opstanak u Superligi i to izgleda mnogo dobro. Kolega Sivić je ostvario pozitivan uticaj na igru Novog Pazara. Imali su probleme, menjali, ali dolaskom starijeg kolege koji je mnogo takvih situacija prošao i neko je ko veruje u svoj rad, to je došlo na svoje i očekujem lepo nadmudrivanje. Ovo je jedna utakmica, a kada je takav slučaj, onda je to nezgodno, pogotovo ako se prepisuje da smo već dobili, onda postaje dva puta teže. Međutim, igramo na našem stadionu, pred našim navijačima, za koje iz srca želim da ih bude što više, jer se polako približavamo kraju i naši momci su zaslužili podršku. Jos jedna utakmica u nizu ka našem cilju. Da će biti teško - hoće, a od nas zavisi koliko", istakao je Stanković.

Ukoliko poslije 90 minuta bude nerješen rezultat, pristupiće se izvođenju jedanaesteraca.

"Svaki dan treniramo, vežbamo penale, slobodnjake, prekide i svakakve situacije koje mogu da nam donesu boljitak. Ako dođe do penala, imaćemo spremni izvođače", rekao je Stanković.

Stanković je pred ovaj meč ima samo riječi hvale za norveškog napadača Ohija.

"Tipovao" sam na Ohija jer verujem u njega. Svi verujemo u njega, jer je dostupan i lojalan grupi. Dođe momenat napadačima da ih neće gol, nisu u ritmu i slično, a Ohiju je trebalo malo vremena da se vrati. Očekujem efikasnost od svih koji budu igrali", naveo je trener Crvene zvezde.

Stanković je istakao da je ponosan na Bena.

"Svako ko dolazi u Zvezdu, da li kao igrač, trener, funkcioner, želi da se zlatnim slovima upiše u istoriju. Ben je to uradio i nadam se da neće biti jedini koji će ispisati novu istoriju i zlatnim slovima se upisati u Zvezdine knjige. On sve to zaslužuje", dodao je Stanković.

On se osvrnuo na meč finala LE između Ajntrahta i Rendžersa.

"Niko me iz Ajntrahta nije kontaktirao, ali verovatno su gledali naše mečeve, analizirali. Biće to dobro finale, ostaje žal, ali idemo ka novim ciljevima", zaključio je Stanković.