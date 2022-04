Stanojević: Meč protiv Čukaričkog je derbi kola

Fudbaleri Partizana sutra od 19.05 sati igraju utakmicu ligaškog dijela Superlige protiv Čukaričkog na Banovom brdu, a trener crno bijelih Aleksandar Stanojević smatra da je duel protiv trećeplasirane ekipe u šampionatu derbi kola

"Znamo svi da je teško igrati na Banovom brdu, tako da ulazimo maksimalni koncentrisani i motivisani. Kadrovska situacije je dobra, svi su se vratili sem Obradovića. Videćemo da li su svi spremni, ali svi su zdravi", rekao je Stanojević.

Trener Partizana je objasnio zbog čega burno reaguje na neke sudijske odluke i zapitao se zašto video-tehnologija na utakmicama Partizana ne radi dobro kao u prvom dijelu sezone.

"Nije to tenzija, to je nešto kada ne date na sebe. Ja godinu i po, dve godine nisam reagovao, ali ova druga polusezona je malo drugačija, dosta stvari se dešava koje mislim da su neprikladne", kazao je Stanojević.

"Sudija koji je sudio našu poslednju utakmicu (Nenad Minaković) sudio je i utakmicu Crvena zvezda - Čukarički, pa Sudijska komisija neka analizira na koji način je sudio obe utakmice. Ja neću, da ne bih bio suspendovan. Nama je VAR radio svaku utakmicu, a sada svaku drugu utakmicu ne radi. O čemu se radi? Da li je to normalno? Sada ođednom ne radi, a do decembra je lepo radio. To su neke stvari koje utiču na mene i jednostavno ne date na sebe. Ne damo na Partizan", zaključio je Stanojević.