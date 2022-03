Stanojević: Nisam rijaliti trener

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da nema problem da prokomentariše "prepucavanja" Zvezdana Terzića i Crvene zvezde sa selektorom reprezentacije Srbije Draganom Stojkovićem Piksijem, ali da će to uraditi poslije evropskih utakmica ova dva srpska kluba.

Stojković je najavio sudsku tužbu protiv Terzića zbog saopštenja "crveno-bijelih" poslije pobjede Partizana protiv Spartaka u Subotici iz penala nakon intervencije VAR-a.

"Ne bežim od komentara. Želeo bih da dam značaj ovoj srpskoj fudbalskoj priči. Igraju nam dva kluba u Evropi, igraju se fantastične utakmice. Hajde da gledamo malo pozitivno. Nije problem, reći ću to drugi put. Dajte da afirmišemo Srbiju, naš fudbal, da budemo ponosni na to što dva kluba igraju proleće u Evropi. Velike stvari radimo. Pričaćemo o svemu", rekao je Stanojević na konferenciji za medije pred prvi meč osmine finala Lige konfernecije protiv Fejenorda koji je na programu sutra (18.45 časova) u Beogradu.

Stanojević je kazao da protiv Fejenorda neće biti kalkulacija i da očekuje meč u kojem će svi uživati.

"Izuzetno smo ponosni, na naš klub, naviijače što možemo da prisustujemo spektaklu jedne evropske utakmice. Želimo da sutra svi uživamo, da i navijači i mi na terenu budemo ponosi i da se pokažemo u najboljem svetlu. Da pokušamo da napravimo još jedan korak u istoriji. Daćemo sve od sebe, nadam se uz veliku podršku navijača", izjavio je Stanojević i dodao:

"Ne očekujemo njihovu defanzivnu orijentaciju, oni su ekipa koja uvek ima preko 20 udaraca na gol. Imaju svoj način igre. Biće sa njihove strane to, ali videćemo ko će koga spuštati. Ofanzivna su ekipa, koja napada, pokretljiva... Prezadovoljan sam formom svojom ekipe, osim derbija koji smo odigrali loše, sve ostale utakmice smo odigrali dobro. Nemamo nikakvih problem. Došli do visoke faze takmičenja. Ponosan sam sa svim što smo sve uradili".

Jedan od novinara je pitao Stanojevića da li će moći da ponese nadimak "Stanoje osvetnik" nakon što je izbacio Spartu Prag čiji je trener Pavel Vrba koji je prije četiri godine predvodio Viktoriju Plzenj u eliminiaciji Partizana. Pitanje se odnosi na trenera Fejenorda Arnea Slota, koji je predvodio AZ Alkmar u mečevima sa "crno-bijelima" u okviru Lige Evrope. A uvod u pitanje bio je nadimak trenera Partizana Šamrok Stanoje koji se odnosi na eliminaciju od amatera iz Irske 2011 godine u Ligi Evrope.

"Nisam ja rijaliti trener i neozbiljno je da pričam o tome. To je stvarno smešno. Ne pratim to, nisam rijaliti trener da ja pričam o tome. Ozbiljno se bavim poslom, imam iza sebe Ligu šampiona i istorijske uspehe, a neozbiljno je da se ja bavim nadimcima. Smešno mi je to da komentarišem. Vrlo ozbiljno radim ovaj posao. Pravio sam i istorijske rezultate da bih na taj način pričao ili komentarisao. Je l' znate šta smo mi uradili do sada, je li poštujete to ili ne? Nemojte tako. Prvi smo na tabeli i napravili smo ovakve rezultate. Te rijaliti priče možete da pričate negde u restoranu ili gde se priča, na konferenciji pričamo ozbiljne stvari. Ne pridajem tome pažnju", izjavio je Stanojević.