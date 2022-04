Stanojević: Toliko sam lud za Partizanom, tek ću luđi biti

Trener Partizana Aleksandar Stanojević obratio se novinarima pred 167. "vječiti" derbi.

Pre novinarskih pitanja, Stanojević je izrazio žal što se ovako važan meč ne igra u Humskoj.

"Nažalost ne igramo na našem stadionu. Svi igrači su spremni i motivisani, izlazimo u najjačem sastavu. Nemamo opravdanja, ne polemišemo, želimo da izađemo mnogo jače nego prošli derbi. Jedva čekam da vidim kako će igrači odreagovati na sve što se dešavalo u poslednje vreme", izjavio je Stanojević na početku.

Pred samu konferenciju su navijači ušli na konferenciju i podeliti saopštenje u kom navode da se početkom marta odigrao susret generalnog sekretara FSS i direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića. "Ne znam stvarno, ne znam šta se ko tu dogovarao, znam da su činjenice da smo imali probleme koje smo imali, a svi smo svedoci toga. Ko se dogovarao, ne znam, mi ćemo sve dati na terenu i to od nas zavisi. Nešto se drugačije dešava ove polusezone. Ne mogu ja da se bavim svim stvarima", kratko je odgovorio trener crno-belih.

Pojavili su se leci na kojima je Stanojević predstavljen u ludačkoj košulji.

"Toliko sam lud za Partizanom, da ću tek luđi biti. Mogu samo gori da budem. Bave se oni već duže vreme sa mnom. Toliko sam prošao utakmica, derbija i situacija. Koliko smo imali derbija koji su odlučivali titulu i nisu. Stvarno nemam problem, to je njihova igra i stvar. Pretpostavljam da je to pokušaj da se na drugu stranu okrenu ozbiljne stvari. Ozbiljno se bave time, to je ozbiljna propaganda svaki dan. Čestitam im, u pravu su sve", izjavio je Stanojević.

Upitan je da li takvi potezi podižu tenziju.

"Niti mi podiže tenziju, niti me inspiriše, niti se plašim. Možete da kažemo da je na delu linč, možemo i u tom pravcu da razmišljamo. Volim svoj klub, lud sam za njim i boriću se na način na koji mogu da se borim. Ovde svi ćute. Ćuti sudijska komisija, ćute sa Arene jer radili ili ne radi VAR. Mora neko nešto da kaže. Uopšte nisam znao za to saopštenje i da konferencija ode u ovom pravcu. Ne želim nijednom svom igraču da dam alibi pred sutra. Idemo viteški", rekao je Stanojević.

Osvrnuo se i na fudbalski segment.

"Derbi je važna utakmica, svaki je sudbonosan. Srećom odigrao sam mnogo. Moramo da pobedimo inače će biti veoma teško. Spremni smo na svaku njihovu rotaciju i način igre. Ne verujem da će oni nešto menjati posebno", kaže Stanojević

Međutim, ubrzo su primat dobile stvari van terena. Ovog puta u vezi sa izborom glavnog sudije Srđana Jovanovića.

"Da pravim ja sad neki pritisak odavde. On je dva poslednja derbija sudio dobro, iako mi sada možemo da se uhvatimo za nedosuđeni penal Erakovića. Njemu je nametnut pritisak sa njihove strane. On je trenutno najbolji sudija. Do sada nisam imao primedbu, kao što ni poslednjih godinu i po dana nisam imao sve do proleća. U derbiju nisam imao uopšte uprkos lošim rezultatima. Verujem da će sutra biti viteški, kao što je i do sada bilo", smatra Stanojević.

Nije htio da otkriva ko će sve biti u prvih 11.

"Vi tamo kombinujete prvih 11. Neće ni oni znati, tako da nećete ni vi", zaključio je Stanojević.

(b92)