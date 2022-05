Stanojević napušta Partizan na kraju sezone?

Trener FK Partizan Aleksandar Stanojević najvjerovatnije će napustiti mjesto šefa struke "crno-bijelih" prenose mediji u Srbiji.

Stanojević je već neko vrijeme isticao nezadovoljstvo situacijom u srpskom fudbalu, a novo razočaranje potvrdio je i u ponedjeljak uveče na Voždovcu kada je rekao da je njegov tim pokraden u borbi za titulu prvaka Srbije. Dodajmo da Partizan matematički još ima šansu da osvoji šampionsku krunu pošto kolo prije kraja ima dva boda manje od Crvene zvezde. Aktuelnom prvaku je dovoljan bod u duelu sa Voždovcem da odbrani titulu, a ne tako davno imali su pet bodova manje od Partizana.

Još jedna godina bez titule značila bi da će Stanojević napustiti poziciju trenera Partizana, a mediji ističu da će on napustiti klub čak i ako "crno-bijeli" budu prvaci. Dodajmo i to da Partizan do kraja sezone ima još dva meča jer osim prvenstvenog duela igra i finale Kupa Srbije protiv Zvezde.

Mediji ističu da su čelnici Partizana već uveliko u potrazi za novim trenerom.