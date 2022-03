Starčević odabrao „zmajiće“ za Luksemburg i Italiju

Mlada U21 fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru kvalifikacija za EURO 2023. godine 25. marta na „Grbavici“ dočekati selekciju Luksemburga, dok 29. marta u Trstu gostuju mladoj reprezentaciji Italije.

Selektor Slobodan Starčević je za ove utakmice odabrao sljedeće igrače:

Nikola Ćetković (Borac), Belmin Dizdarević (Sarajevo), Bakir Brajlović (Tuzla siti), Đorđe Milojević (Borac), Adrian Leon Barišić (Frosinone kalcio, Italija), Jovan Pavlović (Rudar Prijedor), Nenad Nikić (Radnik), Jasmin Osmić (Sloboda), Vedad Radonja (AEK, Grčka), Marko Kujundžić (Borac), Luka Malić (Željezničar), Igor Savić (Zrinjski), Amar Begić (Borac), Andrej Đokanović (Sarajevo), Jovan Ilić (Proleter Novi Sad, Srbija), Amar Tahrić (Sered, Slovačka), Ivan Bašić (Zrinjski), Armin Hodžić (Željezničar), Milan Savić (Čukarički, Srbija), Alen Dejanović (Velež), Ajdin Hasić (Umranijespor, Turska), Belmin Mešinović (Tuzla siti), David Čavić (Borac), Anes Mašić (Posušje), Amar Memić (Bravo, Slovenija) i Daniel Lukić (Široki Brijeg).

„Raduje nas što ćemo nakon duge pauze ponovo biti na okupu. Drago mi je i što se Ajdin Hasić oporavio od teške povrede i što nam je ponovo na raspolaganju nakon godinu dana. On je sigurno jedan od najtalentovanijih naših igrača. Takođe smo sretni i što je talentovani Amar Dedić dobio poziv u „A“ tim i želim mu da se nametne selektoru Ivajlu Petevu“, rekao je Starčević pa se osvrnuo i na naredne protivnike:

„Protiv Luksemburga smo favoriti, ali ne smijemo nikoga potcijeniti. Uvažavamo njihove kvalitete i moramo se što bolje pripremiti kako bismo došli do željenog rezultata, a to je pobjeda. Nakon toga slijedi utakmica protiv Italije. Nadam se da ćemo odigrati hrabro i kvalitetno kao što je to bilo u drugom poluvremenu susreta koji smo s njima odigrali u Zenici“.

Igrači će se okupiti 21. marta na Ilidži.