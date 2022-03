Stigao kao izbjeglica iz Gvineje, igrao osmu ligu, a onda srušio Bolonju

Bergamo je u nedjelju uveče slavio Mustafu Sisea fudbalera za kojeg je malo ko čuo sve do meča Bolonje i Atalante. Trener Bolonje Siniša Mihajlović i njegovi igrači su ga lijepo upamtili, pošto je upravo on donio tri boda Atalanti. Ipak, način na koji je on stigao do Serije A je nevjerovatan.

Sise je u Italiju stigao sa 16 godina, kao izbjeglica iz Gvineje, sa veoma teškom istorijom iza sebe nakon nestanka oca. Gvinejac, rođen 2003. godine, stigao je na periferiju Salenta i tu počeo da gradi karijeru.

A počeo je da je gradi u ekipi koju čine isključivo izbjeglice i azilanti iz Afrike, klub za koji je zadužen jedan Senegalac, koji želi da pruži šansu za bolji život svima koji stignu u Italiju sa afričkog kontinenta.

Tim iz Lećea počeo je kao trećeligaš u amaterskom takmičenju, dok je sada u drugom rangu, što predstavlja ukupno osmi rang italijanskog fudbala. To nije spriječilo skaute Atalante da spaze mladog Sisea i dovedu ga u Bergamo, gdje je stigao 23. februara, a samo četiri dana kasnije postigao je dva gola protiv Milana u Primaveri ligi za mlade fudbalere, a nedugo zatim i pobjedonosni gol u pobjedi mladog Atalantinog tima nad Napolijem od 1:0.

Trener Atalante Đanpijero Gasperini ga je prekomandovao u prvi tim, bio je na klupi u meču protiv Đenove i Atalanta je kiksnula odigravši 0:0 na domaćem terenu. U Bolonji strateg "boginje provincije" nije napravio istu grešku. Gurnuo je u "vatru" mladog Gvinejca u 65. minutu, a ovaj mu je uzvratio na najbolji mogući način golom za tri boda u 82. minutu (1:0).

Sise je tako još jednom pokazao da je u sportu, kao i u životu, sve moguće. Prije samo mjesec dana bio je član osmoligaša i igrao amaterski rang takmičenja, a sada je heroj Atalante kojoj je donio bitna tri boda.

Moustapha Cissé made his Serie A debut tonight, scoring in a 1-0 win for @Atalanta_BC. He was signed by the youth academy last month, spotted playing for ASD Rinascita Refugees, a club of foreign players seeking asylum in Italy, who play in the 8th tier. What a story. pic.twitter.com/l37sozz4v5