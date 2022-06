Stojković: Savršeno prvo poluvreme, pa pad od pet minuta

Odigrali smo prvi deo utakmice savršeno, nisam video nijednu manu ili grešku. To je nešto što treba da uđe u udžbenike kako jedan tim u sistemu može da dominira, da se protivnik ne vidi na terenu, izjavio je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi poslije remija protiv Slovenije u Ljubljani (2:2) u Ligi nacija.

"Potpuna dominacija, stil igre koji Srbija teži da igra. To je ono što moramo da nastavimo. Desilo se to u nastavku, pad koncentracije od pet minuta i to nas je koštalo", rekao je Stojković.

Prema njegovim riječima, Slovenci su dala svi od sebe, ipak je u pitanju bila takmičarska utakmica i rezultatat je, možda, realan.

"Ostale su dve utakmice u septembru, Švedska i Norveška, šest bodova, potrebno je da dobijemo obe i bićemo prvi u grupi", poručio je Stojković.