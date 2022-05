Sve veći pritisak javnosti za smjenu Halilhodžića, Portugalac prvi pik

Smjena Vahida Halilhodžića sa mjesta selektora fudbalske reprezentacije Maroka čini se nije gotova stvar, a mnogi mediji u ovoj zemlji prizivaju dolazak Andrea Viljaš Boaša na njegovo mjesto.

Danas su mediji objavili da je Halilhodžić dobio otkaz, ali sve je to ubrzo demantovao Fudbalski savez Maroka.

"Želimo da demantujemo informacije koje su objavili pojedini mediji da je gospodin Halilhodžić dobio otkaz. Želimo jasno da kažemo da to nije istina i da je on i dalje selektor naše reprezentacije. Nismo imali nikakav sastanak s njim, jer je on i dalje na odmoru i vraća se u Maroko tokom nedjelje", stoji u saopštenju Saveza.

Pitanje je da li će bh. stručnjak izdržati ovolili pritisak javnosti i da li će dočekati Svjetsko prvenstvo na klupi Maroka. Pomenuti portugalski stručnjak i bivši menadžer Čelsija navodno je prvi pik.