Terzić: Sledi novi iskorak, biće Zvezda jača nego ikad

Izuzetno smo zadovoljni što smo danas potpisali novi, trogodišnji ugovor sa trenerom Dejanom Stankovićem, jer je to potvrda sveukupno dobrog rada, izjavio je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić.

"Osvajanjem šampionske titule ostvarili smo naše zacrtane ciljeve, a sezona je bila izuzetno teška, jer smo jurili prvo mesto posle nekoliko godina u kojima smo dominirali. Zvezda je i ove sezone pokazala svoju snagu i to da je niko ne sme otpisivati. Verovao sam u Zvezdu, igrače i trenera. Na minus pet sam rekao da ćemo biti šampioni i da ako ne budemo - odlazim iz kluba. Bila je to hrabra odluka, ali sam verovao. Želeo sam na taj način da motivišem i pokrenem sve strukture unutar kluba. Mislim da je Zvezda zaslužila da bude šampion, ne samo ove sezone, već i sledeće i one tamo. Uradićemo sve da ovom nizu ne bude kraja", rekao je Terzić za klupski sajt.

"Svesni smo da je publika Crvene zvezde izuzetno zahtevna i da se ne živi od stare slave. Pred nama su novi ciljevi, zadaci i planovi. Startujemo od trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i učinićemo sve da ove godine igramo najelitnije evropsko takmičenje. Nijedan igrač nije na prodaju, pojačaćemo se maksimalno, mnogo bolje nego do sada, jer smo rešili da napravimo novi iskorak u istoriji Crvene zvezde. Bićemo jači nego ikad", poručio je Terzić.

On je najavio i da je Crvena zvezda spremna da napravi dodatni iskorak u sezoni koja sljedi.