"Treće poluvrijeme" na "Alijanc areni" u režiji pijanog navijača

Revanš utakmica četvrtfinala Lige šampiona između Bajern Minhena i Viljareala imala je "treće poluvreme" u režiji pijanog navijača, koji, interesantno, nije ni Bajernov, ni Viljarealov, već Kelnov.

Malobrojna grupa ljudi, tehničara, kamermana, novinara, koji su ostali da dovrše posao na "Alijanc areni", da se spakuju i krenu kući, prisustvovala je ovom krajnje neočekivanom trenutku koji je nasmijao sve, ali pomenutom rmpaliji nije bilo do smijeha, piše "Telegraf".

Upadljivo pijan, u dresu Kelna, spustio se sa tribine na teren, tačnije prizemljio se, i to vrlo bolno, što se moglo jasno zaključiti jer je dalje sve vrijeme šepao. No, nije ga to spriječilo da izvede svoj šou.

Kleknuo je pred Bajernovu praznu tribinu, digao ruke, zapjevao neku svoju pjesmu, dok su se sve vrijeme oko njega čuli grohot i smijeh ljudi koje je ovaj navijač zabavio.

In bizarre scenes at the Arena, a drunk FC Köln fan (yes, FC Köln) has just invaded the (very empty) pitch. It took him a while but he got there. pic.twitter.com/FCwjWUvwcS