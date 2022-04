Trener spriječio kontru rivala u 90. minuti, nastao haos na terenu

Ivan Abad Munoz, trener madridskog niželigaša Colmenar Vieja, utrčao je na teren u 90. minuti utakmice i prekinuo opasnu kontru rivala pa je tim potezom izazvao haos na terenu.

Utakmicu lokalne lige u Madridu između klubova Villanueva del Pardillo i Colmenar Vieja, koja je završena rezultatom 1:1, obilježio je nesvakidašnji incident.

Izveo ga je Ivan Abad Munoz, pomoćni trener gostujućeg tima koji je utrčao na teren u 90. minuti kako bi spriječio kontru domaćeg tima koja je mogla rezultirati i pogotkom za pobjedu.

Napustio je prostor za trenere i zaustavio kretanje lopte. Sve je zabilježeno TV kamerama nakon čega je nastao potpuni haos na terenu.

Sudija mu je bez imalo razmišljanja pokazao direktan crveni karton, a na njega su nasrnuli brojni igrači domaćeg tima. Jedan od njih ga je i odgurnuo, dok su ga s tribina gađali raznim predmetima.

"Žalimo što se ovo dogodilo. Jedan izolovan slučaj ne bi trebao dovesti u pitanje imidž našeg kluba i vrijednosti koje pokazujemo u svim kategorijama već toliko godina. Naš pomoćnik je pogriješio i odmah je izrazio potpuno žaljenje zbog onoga što se dogodilo", stoji u službenom saopštenju kluba Colmenar Viejo.

Očekuje se da će zvaničnici regionalnih liga u Španiji izreći žestoku kaznu Munozu zbog ovog incidenta.

