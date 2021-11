Tzv. Kosovo tuži Srbiju UEFA zbog tri prsta u Lisabonu

Fudbalski savez tzv. Kosova obratio se UEFA radi žalbe na način proslave fudbalera Srbije svog plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Naime, kako je saopšteno iz Prištine, prijava će se odnositi na isticanje nacionalističkih simbola putem majica, otpjevanih pjesama i pokazivanja tri prsta.

Navodno je "problematična" bila pjesma "Veseli se srpski rode".

"U toj pjesmi se pominju gradovi u dvije susjedne države Srbije, Prizren na Kosovu i Rumija u Crnoj Gori i to je neprihvatljivo. Takva provokacija i nacionalistička gestikulacija nije u skladu s evropskim vrijednostima, ali je samo dio srpskih šovinističkih i osvajačkih snova i misli", navedeno je u saopštenju.

Potom su "sporne" i majice koje su srpski igrači obukli nakon trijumfa nad Portugalom u Lisabonu gdje su Kosovo i Metohija sastavni dio srpske teritorije.

Na kraju, u FS tzv. Kosova je zasmetalo i pokazivanje tri prsta koja su od davnina simbol srpstva.

(B92.net)

"The FFK will file a complain to UEFA regarding the action of Serbian footballers, who after the match with Portugal appeared in shirts with irredentist & nationalist inscription." via FFK pic.twitter.com/vxIxcI6bBB