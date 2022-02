U Novogodišnjoj noći izgubio vid, sad se vratio fudbalu

Fudbaler Galatasaraja Omar Elabdelaoui izgubio je vid u Novogodišnjoj noći uoči nastanka 2021. i pored prognoza da više nikada neće zaigrati nakon 423 dana vratio se na zeleni tepih i to u pobjedi protiv Goztepea s 3:2.

Emotivna priča stiže nam iz Turske gdje je iskusni defanzivac nakon duge pauze i teške povrede ponovo zaigrao i to sa specijalnim naočarama.

U pomenutoj Novogodišnjoj noći vatromet mu je eksplodirao u lice i on je izgubio vid nakon čega su ljekari prognozirali da se neće vratiti profesionalnom sportu. Međutim on nije odustajao i 423 dana od posljednjeg meča ponovo je istrčao na teren. U tom periodu je imao 11 operacija, ali se na kraju sve isplatilo i ponovo je obukao dres Galatasaraja. Igrao je svih 90 minuta, a kada se meč završio skinuo je naočare i potekle su suze. Posljednji meč prije teške povrede odigrao je 26. decembra 2020.

"Prošao sam kroz težak period. Bila je to teška povreda. Vratio sam se na teren i radim ono što najviše volim. Ispunio sam san po drugi put", rekao je 30-godišnji Norvežanin.

Omar Elabdellaoui,who regained his sight after a long break,could not hold back his tears after the final whistle. #GalatasaraySK|#GÖZvGS|#GOEZvGS pic.twitter.com/s7dKRdUBc4