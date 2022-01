Uhapšen Mejson Grinvud

Fudbaler Mančester junajteda Mejson Grinvud je uhapšen, potvrdila je mančesterska policija.

Napadač Mančester junajteda Mejson Grinvud optužen je da je tukao svoju djevojku, model Harijet Robson.

Ona je postavila fotografije na Instagramu na kojima se vide masnice i posjekotine za koje tvrdi da ih je napravio 20-godišnji napadač.

Na jednoj od fotografija vidi se i kako joj krv curi iz donje usne.

Sada je potvrđeno da je uhapšen i biće u pritvoru sve do saslušanja.

Istraga je u toku, a Grinvuda je Mančester junajted suspendovao.

BREAKING: Greater Manchester Police have confirmed they have arrested Mason Greenwood on suspicion of rape and assault. "He remains in custody for questioning. Enquiries are ongoing." pic.twitter.com/YVYqeZtpYY