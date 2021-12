Uhapšen predsjednik Sampdorije

U jeku spekulacija da bi Sampdorija mogla da odvede Dejana Stankovića iz Crvene zvezde, stigla je vijest da je glavni protagonista toga Masimo Ferero - uhapšen.

Kako su prenijeli italijanski mediji, navodno je lažirano bankrotstvo jedne od brojnih Fererovih firmi, što nije prvi takav slučaj povezan s njegovim imenom.

Ovaj slučaj nema nikakve veze s poslovanjem Sampdorije, ali opet bi potencijalno moglo da utiče na rasplet situacije oko Dejana Stankovića.

(B92.net)

Sampdoria president Massimo Ferrero has been arrested by Guardia di Finanza on accusations of crime and bankruptcy. The club aren't said to be involved, report ANSA.https://t.co/b627ljrLP5