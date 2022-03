Urugvaj i Ekvador izvadili vizu za Katar

Fudbaleri Urugvaja i Ekvadora, kolo prije kraja južnoameričkih kvalifikacija, plasirali su na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Urugvaj je mjesto koje vodi u Katar obezbjedio minimalnom pobjedom od 1:0 protiv Perua, a ovaj trijumf osigurao je plasman na SP i Ekvadoru uprkos porazu od 1:3 na gostovanju Paragvaju. Ekvador na trećem mjestu ima 25 bodova, koliko ima i Urugvaj na četvroj poziciji.

Za sada je poznato 19 reprezentacija koje će igrati u Kataru od 21. novembra do 18. decembra. Uz domaćina kvalifikovali su se još Njemačka, Danska, Brazil, Francuska, Belgija, Hrvatska, Španija, Srbija, Engleska, Švajcarska, Nizozemska, Argentina, Iran, Južna Koreja, Japan, Saudijska Arabija, Ekvador i Urugvaj.

Ecuador Uruguay Today's #CONMEBOL results means that Ecuador and Uruguay are officially in the @FIFAWorldCup! Already in #Qatar2022 : 34 countries and 13 spots left!#intotheWorldCup | #inandoutofWC | #WCQ2022 pic.twitter.com/YMhc3YWGKc