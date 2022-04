Vrsaljko gađao i pljuvao igrače Sitija, tuča u tunelu stadiona "Vanda Metropolitano"

Haotična završnica revanš meča četvrfinala fudbalske Lige šampiona između Atletiko Madrida i Mančester sitija nastavljena je i u tunelu stadiona "Vanda Metropolitano". Defanzivac španske ekipe Šime Vrsaljko je čini se dresom gađao igrače engleskog tima, a zatim je i pljuvao prema njima.

Da podsjetimo, najprije je u 90. minutu susreta došlo do tuče na terenu kada je Filipe startovao nad Filom Fodenom i dobio crveni karton, a Stefan Savić je htio pravdu da uzme u svoje ruke. Ušao je u fizički obračun sa Fodenom, a onda i Džekom Grilišom koga je čak počupao za kosu i za to dobio žuti karton.

Siti se nekako odbranio i prošao u polufinale Lige šampiona, a nervoza i haotična situacija se potom prenijela u tunel.

Tamo je ulogu najratobornijeg preuzeo hrvatski fudbaler Šime Vrsaljko, koji u ovom meču nije ni igrao, te je gađao igrače engleskog tima. Čini se dresom, mada se na snimku ne vidi najjasnije. Prije toga je bio vidljiv verbalni sukob Savića sa igračima Sitija.

Odmah je izbila nova tuča, došlo je i do pljuvanja, pa je čak policija morala da razdvaja fudbalere i smiruje strasti.

Dodajmo da je meč u Madridu završen bez pobjednika 0:0, dok je Siti prošao u polufinale zahvaljući pobjedi od 1:0 u prvom meču.

| Šime Vrsaljko was ready to fight the whole Manchester City squad. pic.twitter.com/Q4AKneDuz7