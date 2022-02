Zabranio vakcinisanim fudbalerima da igraju jer su "nemoćni"

Pandemija virusa korona uzrokovala je mnogo problema u svijetu, a imun nije ostao ni sport. Pojava vakcine donijela je koliko toliko "mirnije more", ali da svi ne gledaju sa odobravanjem na to vidi se po postupcima Điđija Bekalija, vlasnika Steaue koji je rekao da vakcinisanim fudbalerima neće dati da igraju.

On je svojim izjavama o vakcinaciji već ranije dizao buru, a sada je otišao korak dalje i kazao je da fudbaleri koji su se vakcinisali neće igrati u njegovom timu jer su "oslabljeni", prenose mediji u Rumuniji.

"Vlasnik Steaue Điđi Bekali kaže da neće dopustiti vakcinisanim igračima da igraju jer su nemoćni", napisao je na "Twitter-u" Emanuel Rosa novinar koji tekstove objavljuje u medijima kao što su "Guardian", "BBC", "FourFourTwo", "Wolrd Soccer"...

Pojedini mediji prenose i samu izjavu Bekalija.

"Možda ćete da se smijete, ali to bi moglo da bude tačno. Oni koji su vakcinisani ostaju bez snage", prenose izjavu Bekalija.

Nešto ranije je Bekali već uzburkao javnost u Rumuniji kada je istakao da bi radije pucao sebi u glavu nego primio vakcinu.

BREAKING: FCSB owner Gigi Becali says he is not allowing vaccinated players to play anymore because they are "powerless".