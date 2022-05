Završena prodaja "Čelsija"

Ruski milijarder Roman Abramovič završio je prodaju engleskog Fudbalskog kluba (FK) "Čelsi" investicionoj grupi koju predvode američki investitor Tod Boli i kompanija "Klirlejk kapital", saopšteno je iz Kluba.

Konzorcijum, koji je ranije ovog mjeseca pobijedio u nadmetanju za kupovinu "Čelsija", dobio je prošle sedmice odobrenje Premijer lige i Vlade Velike Britanije za nastavak procesa kupovine kluba.

Konačan sporazum o kupoprodaji postignut je u subotu, 28. maja.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club.