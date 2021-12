Zeljković: Ne predajemo se, ali 18 bodova je velika prednost

Pobjedom nad Slobodom (3:1) fudbaleri Borca iz Banjaluke spustili su zavjesu na jesenji dio M:tel Premijer lige. U aktuelnom prvaku nisu toliko nezadovoljni rezultatima, ali su svjesni da je zaostatak za liderom Zrinjskim od 18 bodova prevelik. Ipak, najavili su pojačanja u zimskom prelaznom roku, a jedan od ciljeva je i trofej u Kupu BiH.

Nakon prvog dijela sezone i 19 odigranih kola Borac je treći na tabeli sa 30 bodova i na pauzu odlazi sa 18 bodova manje od lidera. Slično je bilo i prošle sezone, ali je tada zaostatak bio kudikamo manji. Lider je bilo Sarajevo, koje je imalo 13 bodova više od Banjalučana, ali su "crveno-plavi" na kraju bili prvaci sa dva boda više od "bordo tima".

"U ovoj godini smo uspjeli da vratimo titulu u Banjaluku nakon deset godina. Nakon toga smo igrali u Ligi šampiona, Ligi konferencija, a onda je krenula i nova sezona. Možemo da kažemo da je bila dosta turbulentna, ali na kraju smo treći, a ono čime smo takođe zadovoljni jeste da smo se plasirali u četvrtfinale Kupa BiH i polufinale Kupa RS. Sigurno ćemo da ciljamo ta dva trofeja, a što se tiče prvenstva, nije da se predajemo, ali 18 bodova je velika prednost i nastojaćemo da budemo drugi na tabeli", rekao je Bogoljub Zeljković, potpredsjednik kluba.

On je istakao da će Borac ove zime pokušati da dovede nekoliko pojačanja, a u isto vrijeme je najavio i razgovore sa trenerom Nemanjom Miljanovićem i igračima.

"Potrebno nam je pet-šest igrača da se pojača konkurencija unutar ekipe. Znamo da je zimski prelazni rok izuzetno težak, ali pratimo tržište od ljeta i od nekih mogućih odlazaka zavisi i moguće povećanje broja potencijalnih pojačanja. Bitno je da Borac pokazuje kontinutet, da više nije jedne godine Premijer liga BiH, druge Prva liga RS, da smo poslije osvojene titule opet u vrhu tabele. Prije toga smo igrali Ligu Evrope, ove Ligu šampiona, i bitno je da Borac raste kao klub, finansijski je stabilan, što je preduslov za priču koju smo počeli", jasan je Zeljković, koji je najavio i infrastrukturne projekte već na proljeće.

Jednom od najboljih igrača ekipe Goranu Zakariću ističe ugovor ove zime. Čelnici kluba su mu ponudili novi, ali čini se da vezista želi u inostrastvo.

"Razumijemo da je u godinama kada će pokušati da pronađe neki inostrani angažman. Postoji želja, kako naša, tako i Goranova, da ostane ovdje, ali u slučaju da dobije bolju ponudu, vjerovatno će nas napustiti", kazao je Zeljković.

Stojan Malbašić, predsjednik kluba, istakao je da je Borac u 2021. imao jednu od najuspješnijih godina u istoriji. I on je istakao da je glavni cilj kluba u nastavku sezone izlazak na međunarodnu scenu.

"Svjesni smo da u ovoj sezoni ne možemo da budemo prvi, ekipa Zrinjskog je igrala odlično, napravila je veliku razliku, tako da nama ostaje borba za drugo mjesto i osvajanje Kupa BiH i nadam se da je to realnost i da možemo to da ostvarimo do kraja sezone", rekao je Malbašić.

Trener Borca Nemanja Miljanović kazao je da prvo treba da se sagleda situacija u vezi sa igračkim kadrom jer su pojačanja potrebna.

"Prvo moramo da vidimo ko će da ostane, ko će da ide, nakon toga će da se donesu određene odluke. Vidi se da nam određeni kvalitet fali da bismo apsolutno napali sami vrh tabele, a kada se sumira ovaj dio sezone, može da se kaže da su ovi momci to dobro odradili, da tu ima kapaciteta i za poboljšanje i za popravak kod dosta igrača, pogotovo jer imamo mnogo mladih fudbalera koji mogu da napreduju", istakao je Miljanović.

Goran Zakarić je u prvom dijelu sezone postigao samo jedan pogodak, ali je imao 10 asistencija. Iskusni ofanzivac u ovom trenutku nije mogao da otkrije da li ostaje u klubu.

"Na tu temu sam pričao sa ljudima iz kluba, tako da će se sve znati do početka priprema. Ugovor mi ističe, to nije tajna, ali vidjećemo kakva je situacija. Ne bih ništa da prognoziram, u kontaktu sam sa ljudima i uskoro bi trebalo sve da se sazna", naveo je Zakarić.

Fudbaleri Borca su sada na pauzi, a okupljanje je zakazano za 10. januar naredne godine. Prvi dio priprema će vjerovatno biti obavljen u Banjaluci, a za 26. januar je planiran odlazak u Tursku.