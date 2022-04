Zeljković za „Nezavisne“: Rad N/FS BiH je zakonit i transparentan

Naš rad je zakonit i transparentan, rekao je Vico Zeljković za „Nezavisne novine“ komentarišući o istrazi o navodnom nezakonitom poslovanju i navodnim spornim ugovorima u N/FS Bih koje sprovodi Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

„To je stara priča već nekoliko mjeseci. Sada je neko uslikao dokumentaciju, dao medijima, ali tu nema ništa sporno. Sa druge strane N/FS BiH je Udruženje građana koje 100 posto prihoda ostvaruje od UEFA i FIFA, te sponzora, nema ni jedne KM državnog novca, tako da je ta cijela priča koja se želi predstaviti na neki pogrešan način, zapravo glupost i nebuloza. Sve se radi po procedurama, sve je pokriveno pravilnicima i ne želim trošiti energiju na te stvari“, rekao je Vico Zeljković.

Riječ je navodno o ugovorima u vezi sa navodnim zloupotrebama službenih ovlaštenja uposlenika N/FS BiH, te je zatražena dokumentacija i objašnjenje pod kojim su uslovima zaposlene tri osobe.

Riječ je o Vasi Mijoviću, direktoru marketinga i komunikacija u N/FS BiH i Rijadu Proliću. Obuhvaćen istragom je navodno i angažman savjetnika Vice Zeljkovića, predsjednika bh. kuće fudbala, Marka Miličića.

Zatražene su i novčane uplate, odnosno dokazi koji to potvrđuju, a koje je Savez izvršio na račun Miličića, kao i dokumenti odluka Izvršnog odbora ili drugog tijela saveza o njegovom angažovanju.

Predmet istrage navodno je i lista osoba koje su putovale sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na utakmice u Finsku i Dansku 2021. godine, kao i dokumentacija koja je vezana za gradnju terena sa vještačkim travnjakom u Krupi na Vrbasu, u Mostaru i u Ilijašu.

„Zaposlenja su obavljena na osnovu Konkursa i procedura koje su ispoštovane. Tako i kada je riječ o savjetnicima, sve je urađeno na osnovu internih pravilnika i procedura i nema mjesta bilo kakvoj priči o bilo kakvim nepravilnostima. Mi nismo državna institucija, ne trošimo državni novac kako to neko želi predstaviti, jer su to možda neki navikli da rade, pa sada nama pokušavaju to nametnuti ili prebaciti. Naš rad je zakonit i transparentan“, istakao je Zeljković za „Nezavisne“.

On je dodao da će se 19. aprila održati sjednica Skupštine N/FS BiH na koju su svoj dolazak potvrdili predstavnici FIFA i UEFA, te predsjednici nekoliko nacionalnih saveza.