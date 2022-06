Zinčenko se slomio na konferenciji

Fudbaleri Škotske i Ukrajina igraju danas od 20:45 časova u Glazgovu na Hampden parku utakmicu polufinala plej-ofa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Pobjednik ovog susreta igraće protiv Velsa, koji je pobjedio Austriju s 2:1, za plasman na Mundijal. Taj meč je na programu 5. juna u Kardifu.

Susret u Glazgovu najavio je Ukrajinac Aleksandar Zinčenko, bek engleskog Mančester sitija koji cijelu sezonu doživljava vrlo emotivno zbog sukoba u njegovoj zemlji.

Na konferenciji za medije se rasplakao dok je najavljivao utakmicu, a emocije su ga svladale i nekoliko puta ranije ove sezone.

"Razgovarao sam s ljudima iz raznih zemalja, iz cijelog svijeta, i razgovarao sam s ukrajinskom djecom koja jednostavno ne razumiju šta se događa u Ukrajini. Oni samo žele da rat prestane. Sanjaju samo o kraju rata. Kad je u pitanju fudbal i reprezentacija, mi imamo svoj san, a to je Svjetsko prvenstvo. Želimo da to poklonimo svom narodu", rekao je Zinčenko, a prenosi B92.

Zinchenko was brought to tears talking about his country pic.twitter.com/vkLe473XWi