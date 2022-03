Zlatko Dalić objavio spisak za Dohu

Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije, Zlatko Dalić, objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice sa Slovenijom i Bugarskom u Dohi.

Na Dalićevom popisu našli su se, golmani: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Ivo Grbić (Lil) i Ivica Ivušić (Osijek); odbrana: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Šime Vrsaljko (Atletiko Madrid), Borna Barišić (Glasgov Randžers), Duje Ćaleta Car (Olimpik Marsej), Josip Juranović (Seltik), Joško Gvardiol (Lajpcig), Borna Sosa (Štutgart), Marin Pongračić (Borusija Dortmund); vezni red: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Čelzi), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Vest Hem), Lovro Majer (Ren), Kristijan Jakić (Ajntraht), napad: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Josip Brekalo (Torino), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Marko Livaja (Hajduk) i Ante Budimir (Osasuna).

"Tih osam dana u Dohi zamislio sam kao dobar tim bilding, imamo nekolicinu igrača koji su još novi. Uvijek kad smo se okupljali imali smo pritisak i imperativ rezultata. Sada će biti malo opuštenije, poradit ćemo na zajedništvu, ali naravno da želimo pobjede protiv Slovenije i Bugarske”, istakao je Zlatko Dalić, kojemu će prijateljske utakmice u Dohi poslužiti za isprobavanje novih taktičkih varijanti u igri "vatrenih".

“Pokušat ćemo u objema utakmicama igrati s trojicom igrača u zadnjoj liniji, ali to ne znači da ćemo odustati od našeg sustava, ali imamo vremena pa ćemo poraditi na tome. Dosad smo igrali u formaciji 4-2-3-1 ili 4-3-3 i to je bilo dobro ili jako dobro, a sad ćemo probati sustav 3-5-2 jer nekolicina igrača u svojim klubovima igra u tom sustavu. Ponavljam, to ne znači da ćemo promijeniti sustav igre u nadolazećem razdoblju, ali želim vidjeti Perišića na poziciji koju igra u Interu, Gvardiola na lijevom stoperu… Nekad nemamo ni klasičnog napadača pa ćemo sve probati da budemo spremni reagirati u šestom mjesecu kad bude trebalo", rekao je Dalić.

"Vatreni" će se okupiti u Zagrebu, 21. marta, a dan kasnije putuju u Dohu, gdje će 26. marta odigrati utakmicu sa Slovenijom. Tri dana poslije sastaju se sa Bugarskom.