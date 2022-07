Zrinjski u borbi za Ligu šampiona, pritisak na Šerifu

Šanse su i dalje 50:50, s tim da je sada veći pritisak na Šerifu i to ćemo mi probati iskoristiti, rekao je Sergej Jakirović, šef stručnog štaba Zrinjskog, uoči revanš utakmice prvog kola kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka.

Aktuelni i višestruki prvaci M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine u Moldaviji će večeras odmjeriti snage sa značajno iskusnijim predstavnikom ove zemlje u Evropi, ekipom Šerif Tiraspola.

"Očekujem ofanzivniji ulazak ekipe Šerifa u revanš utakmicu, a nadam se da se mi tome možemo oduprijeti. Biće zbog toga i više prostora za nas prema naprijed. Neće biti lako, ali naša ekipa ima svoje šanse. Mnogo smo jači nego u prvoj utakmici. Između ostalog, vraća se Niko Janković i imamo sada opciju više. To je svakako nešto što nas ohrabruje, kao i rezultat iz prvog meča koji smo igrali na stadionu 'Pod Bijelim brijegom' u Mostaru prošle sedmice", istakao je Sergej Jakirović, koji nije siguran hoće li moći računati na iskusnog Slobodana Jakovljevića i u ovom meču.

A u prvoj utakmici "plemići" su pred svojim navijačima odigrali neriješeno sa moldavskim Šerifom. Prvo poluvrijeme proteklo je bez značajnijih prilika na obje strane, a najbolju je u drugom dijelu za Zrinjski propustio Ivan Jukić. Igran je 58. minuti kada je Namanja Bilbija odlično asistirao, a krilni napadač Zrinjskog pogodio spoljni dio mreže. Favorizovani gosti, koji su prošle sezone igrali grupnu fazu Lige šampiona i priredili iznenađenje pobjedom nad Real Madridom, najbliže pobjedi u gradu na Neretvi bili su u 82. minuti, kada je Badolo bio za malo neprecizan.

"Bili smo u toj prvoj utakmici dobri u fazi odbrane. Oni su nas dobro limitirali, kao i mi njih. Zato u revanšu moramo biti puno hrabriji s loptom u nogama. Vidjeli smo koliko tu ima prostora i treba ga iskoristiti. Možda nosimo neke navike iz M:tel Premijer lige BiH, ali sada ih treba zaboraviti. Ovo je Liga prvaka i ovdje se puno brže dešavaju stvari. To jednostavno moramo znati. Ako je nekakva rupica mala, oni je brzo zatvore ako je na vrijeme ne uočiš. Moramo biti oprezni i koncentrirani svih 90 minuta", rekao je Jakirović

Prednost za Jakirovića i njegove pulene svakako je činjenica da sada mnogo bolje poznaju rivala, koji, iako i dalje ima ulogu favorita, sada ipak ima određeni pritisak.

"Dobro smo se pripremili i šanse su i dalje 50:50, s tim da je sada veći pritisak na Šerifu i to ćemo mi probati iskoristiti. Ono što je za nas dobro jeste da su igrači osjetili na terenu kako igra protivnik i sada je puno lakše. U prvom meču je sve bilo na neki način napamet. Pripremali smo se za prvi meč na osnovu snimaka od prije dva mjeseca. Sada je drugačije, ali na određeni način, jer treba da znamo da i oni nas sada bolje poznaju. Ovo su općenito utakmice u kojima može presuditi sitan detalj. To su takve utakmice i mi treba da učinimo sve da taj sitan detalj bude na našoj strani. Vidimo i u ostalim utakmicama Lige prvaka da je to sve 0:0 ili 1:0. Jedna nijansa donosi prevagu", kazao je Sergej Jakirović.

Ono što ga je brinulo uoči polaska u Moldaviju je crijevna viroza na koju se žalilo nekoliko igrača.

"Imali smo nekoliko rovitih igrača, ali stisnuće oni zube. Crijevna viroza nam pravi veliki problem, ali svi su na dispoziciji i spremni su za ovo što nas čeka", zaključio je Jakirović.

Utakmica Šerif - Zrinjski igra se večeras sa početkom u 19 sati na stadionu u Kišinjevu.