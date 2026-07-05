Alimpijević: BiH može da bude nezgodna

Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević rekao je pred utakmicu protiv Bosne i Hercegovine da protivnik može da bude nezgodan, ali je istakao da među "orlovima" vlada dobra atmosfera i da ga posebno raduje što će imati veliku podršku sa tribina.

Srbija u meču posljednjeg, 6. kola Grupe C prve runde kvalifikacija, dočekuje Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak u 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

"Zna Bosna i Hercegovina da bude nezgodna, videli smo to i u utakmicama sa Turskom da je njihova ekipa dobro izgledala, znamo i kako je nama bilo u tom poslednjem meču. Biće potpuno različite utakmice, igraju čvršće, u kontaktu, fokusirana za igru unutar perimetra. Švajcarci su više šutirali za tri. Različite utakmice ćemo imati, posebno u pristupu igri. I zato što u odnosu na prethodni "prozor" koji smo igrali, čak četiri nova igrača su tu, mi imamo osam novih igrača u odnosu na prethodni "prozor"", rekao je Alimpijević.

Obje ekipe su još ranije obezbijedile plasman u drugu, finalnu rundu kvalifikacija, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugu fazu. Srbija, koja je pobijedila BiH u Sarajevu ulazi u meč sa skorom 3-2, dok gosti dolaze sa učinkom 2-3.