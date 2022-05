Alimpijević trener sezone u Evrokupu

Srpski košarkaški stručnjak Dušan Alimpijević proglašen je za trenera sezone u Evrokupu.

Sa 35 godina on je najmlađi trener koji je dobio ovo priznanje.

Alimpijević je sa Bursom senzacionalno stigao do finala, nakon sedmog mjesta u grupnoj fazi, pobjedama na gostujućem terenu protiv Partizana, Cedevita Olimpije i Andore.

On je prethodno u karijeri trenirao FMP i Crvenu zvezdu.

