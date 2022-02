Anđela Delić iz Grčke za "Nezavisne": SP bi bilo kruna naših karijera

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će iz Pariza otputovati u Osaku (Japan), gdje će pokušati da ispiše novu istoriju bh. košarke plasmanom na Svjetsko prvenstvo, koje se ove godine održava u Australiji.

Bh. dame će od 10. do 13. februara tražiti jednu od tri vize koje vode na Mundobasket, što bi bio njihov prvi plasman na smotru najboljih selekcija svijeta.

Fenomenalan nastup prošle godine na Evropskom prvenstvu i osvajanje petog mjesta koje im je omogućilo igranje kvalifikacija za SP daje im za pravo da u Zemlji izlazećeg sunca mogu do novog istorijskog uspjeha. Iako ih očekuje poprilično dalek put i promjena vremenske zone, Anđela Delić, dugogodišnja bh. reprezentativka, ističe da će biti spremne za možda najveći izazov u karijerama.

"Put u Osaku biće dug i naporan od nekih 11 sati. Sigurno je da će nam trebati neko vrijeme da se naviknemo na drugu vremensku zonu, ali svi to željno iščekujemo, tako da ne razmišljamo previše o otežavajućim okolnostima", počela je razgovor za "Nezavisne" Anđela, inače košarkašice grčke Hanje sa Krita, odakle nam se i javila.

Sjajna košarkašica iz Vlasenice svjesna je da će oči javnosti biti uprte u njih nakon velikog podviga na EP, gdje su postale evropska senzacija, te da su apetiti javnosti porasli.

"Nakon istorijskog uspjeha koji smo ostvarili prošlog ljeta spremni smo na to da će sve oči biti uprte na nas i iz Evrope, a i svijeta, međutim ni to nas ne plaši. Jer kad radite ono što volite, prosto vas taj osjećaj i vodi, a strah je najmanje prisutan upravo zbog količine uzbuđenja koje opet osjećamo jer se pojavljujemo na još jednoj ogromnoj sceni. Svi smo presrećni što se ponovo okupljamo, jer zaista smo povezani i ta hemija o kojoj svi mnogo govorimo je naša velika prednost i to svi znaju i osjete", ističe Delićeva.

Bh. košarkašice se nalaze u veoma teškoj i zahtjevnoj grupi sa selekcijama Japana, Bjelorusije i Kanade. "Zmajice" bi čak jedna pobjeda mogla odvesti dalje, s obzirom na to da će tri selekcije sa ovog turnira osigurati mjesto među 12 najboljih selekcija planete.

"Iskreno, grupa je veoma teška jer su iznenađenja moguća. Naša prva utakmica je protiv Bjelorusije i bićemo svježi i odmorni pred taj meč, tako da bih rekla da je to prva šansa koju bi trebalo da iskoristimo. Odlazak na SP bi sigurno bio kruna moje karijere, kao i ostalih djevojaka kada govorimo o reprezentativnoj karijeri, tako da nam je to samo motiv više da se što bolje pokažemo i ostavimo još jedan neizbrisiv trag", poručuje važna karika u timu selektora Gorana Loje.

Novo okupljanje biće prilika da se Anđela sastane ponovo sa svojom sestrom bliznakinjom Nikolinom, takođe bh. reprezentativkom, koja brani boje Ježica (Slovenija).

"Razlog više za moju sreću je susret sa sestrom blizankinjom koju jedva čekam da vidim, to je već druga priča i vrsta povezanosti i ljubavi, i nas dvije smo kao jedno. Prosto je veliki blagoslov igrati za isti tim, odnosno reprezentaciju sa sestrom, jer svaka pobjeda se računa duplo", zaključila je Anđela Delić. Podsjetimo, reprezentacija BiH na turniru u Osaki u prvom kolu 10. februara igraće protiv Bjelorusije (osam ujutro po našem vremenu). Dva dana kasnije će odmjeriti snage sa Kanadom, a protiv domaće selekcije igraće 13. februara. Na Svjetsko prvenstvo, koje se tokom septembra održava u Australiji, plasiraće se tri najbolje selekcije iz grupe.

Hanja prelijepa, Grci prijatan narod

Nakon igranja u BiH, Mađarskoj, Francuskoj i Bugarskoj, Anđela od prošle sezone nastupa u Grčkoj, gdje brani boje ekipe Hanje sa Krita.

Odmah se pokazala kao veliko pojačanje, statistički je jedna od najboljih igračica, prosječno ubacuje 13,5 poena, uz 6,3 skoka i 5,4 asistencije po meču.

"U Grčkoj sam se od početka snašla jako lijepo i ljudi iz kluba su me prihvatili kao da nisam stranac. To je u suštini i najbitnije, da na kraju sezone, kada se osvrnem, znam da sam ispunila sve što se od mene očekivalo na terenu, da sam stekla nove prijatelje i generalno ostavila lijep utisak jer ne predstavljam samo sebe, nego i svoje roditelje, porodicu i državu. Zasad sam zadovoljna kako sve izgleda i kako radimo, i nadam se da će tako ostati i do kraja sezone. Hanja je zaista najljepši grad u kojem sam do sada igrala i prava je sreća moći uživati van terena kao i na terenu. Grci su veoma prijatan i gostoljubiv narod, koji ima bogatu istoriju i zaista prelijepe destinacije koje planiram da obiđem na kraju sezone kad bude manje obaveza", dodala je Anđela.