Atlanta otkrila stanje Bogdanove povrede

Atlanta Hoksi su objavili epilog magnetne rezonance koju je Bogdan Bogdanović odradio u franšiznom Emori Sport Medicine kompleksu.

Potvrđeno je uganuće desnog skočnog zgloba, što su bolje vesti od prvobitnih, kao i imajući u vidu bolnu grimasu sa kojom je napustio meč protiv Vašingtona.

Procenjeno je da će Bogdanović pauzirati oko dvije sedmice, nakon čega će ponovo biti procijenjeno njegovo stanje.

Srpski šuter se povredio u meču protiv Vizardsa u noći između subote i nedjelje.

U tom susretu Atlanta je porazom prekinula niz od sedam uzastopnih pobijeda u NBA ligi.

An @emoryhealthcare injury update: Bogdan Bogdanovic, underwent an MRI earlier today at the Emory Sports Medicine Complex. The MRI confirmed a right ankle sprain. Following a period of rest and rehabilitation, his status will be updated in approximately two weeks. pic.twitter.com/s5iuK0ojSz