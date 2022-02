Bajić vratio Igokeu na pobjednički kolosijek

Košarkaši Igokee vratili su se na pobjednički kolosijek nakon četiri vezana poraza u svim takmičenjima (Liga šampiona, ABA liga).

Aleksandrovčani su večeras u Laktašima u zaostaloj utakmici 15. kola ABA lige savladali ove sezone sjajni FMP sa 73:61. Ovaj susret obilježio je i povratak Dragana Bajića na klupu „igosa“, nakon što je obavio hirurški zahvat zbog čega je propustio nekoliko posljednjih utakmica.

Igokea je stigla do devete pobjede u sezoni s kojom su povećali šanse da se nađu u Top 6 odnosno doigravanju. Domaći su veći dio kontrolisali, dobro su otvorili meč, te prvu dionicu dobili sa 18:12. Druga je minamalnim rezultatom pripala gostima, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 33:29.

U nastavku je Igokea nakon 25 minuta igre stigla do dvocifrene prednosti 45:35. Prednost pulena Dragana Bajić samo minut kasnije iznosila je plus 14 (49:35). U posljednjih deset minuta Aleksandrovčani su ušli sa ugodnih plus 15 (58:43).

U posljednjoj dionici domaći su rutinski sačuvali prednost, imali su i plus 20 i upisali zlata vrijednu pobjedu. Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bili su Dešon Stivens sa 12 poena, te Džejms Robinson (12). Dvocifren je bio i Aleksa Radanov (11), kao i Darko Talić (11). Naredni susret Igokea igra već u nedjelju kada će gostovati u Ljubljani kod ekipe Cedevita Olimpija.