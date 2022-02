Banjalučanke blistaju u bh.ali i u WABA ligi

Košarkašice Orlova nakon istorijske prošle sezone u kojoj su osvojile sve što se može osvojiti u BiH u istom ritmu su nastavile i ove sezone.

Aktuelne šampionke su do sada nezadržive u bh. ligi te sa skorom 13-0 suvereno drže vrh tabele, a uporedo sjajno stoje i u regionalnoj WABA ligi.

Pred pulenkama Dragane Svitlice je veliki izazov ove sezone. Banjalučanke će pokušati da ponove prošlu sezonu u kojoj su osvojile trostruku krunu ispisavši nove stranice istorije kluba. Kako sada stvari stoje, popularne "orlice" i ove sezone važe za velike favoritkinje na svim frontovima u domaćem takmičenju.

"Svi sportisti znaju da je mnogo teže odbraniti nego osvojiti titulu pa se shodno tome nismo ni opuštale, već smo u sezonu ušle maksimalno fokusirane na svoje ciljeve. Ne volim da kažem da nemamo konkurenciju... Zaista u ligi ima klubova koji igraju sa mladim igračicama sa kojima je iz utakmice u utakmicu sve zanimljivije igrati. Mislim da su Čelik, Konjic, Lavovi, Mladi Krajišnik i drugi dosta napredovali od početka sezone i sve bolje igraju", kaže kapitenka Orlova Tamara Rajić, koja ove sezone ubacuje 14 poena po susretu u bh. prvenstvu.

U novu sezonu su ušle sa nešto izmijenjenim sastavom, iako je gro igračica koje su osvajale trofeje prošle godine ostao u klubu, što je bila velika prednost u odnosu na konkurente, koji nisu bili toliko aktivni tokom prelaznog roka.

"Od početka smo imali probleme s klupom, ali uz naporan rad i posvećenost stabilizovale smo se i to nam je i dalo rezultate do sada i nadam se da ćemo do kraja samo podizati svoju igru", kaže Rajićeva.

Uporedo, Orlovi sa velikim uspjehom i ove sezone nastupaju u regionalnoj WABA ligi. Izborile su top 8 fazu takmičenja, a sada će pokušati da odu korak dalje i izbore plasman na fajnal for.

"Što se tiče WABA lige, nažalost u nekoliko utakmica nam je nedostajalo sportske sreće, ali nas to nije demoralisalo. Nastavile smo da radimo još jače, ne bi li se revanširali tim ekipama u nastavku. Imamo još šest utakmica do kraja regularnog dela i imamo sjajne šanse da uđemo u fajnal for. Fokusirane smo isključivo na sebe i borićemo se za novi istorijski uspeh kluba, ali nam je, s druge strane, ipak domaća liga prioritet", zaključila je prvotimka aktuelnih šampionki.

Naredni susret Orlovi igraju već sutra u okviru WABA lige protiv ekipe Požege.