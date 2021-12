BiH dobila NBA pojačanje

​Centar Detroit Pistonsa Luka Garza u buduće će nastupati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Garza je ljetos bio izabran sa 52. pozicije na NBA draftu.

Ovaj košarkaš, rođen prije 22 godine u Vašingtonu, dobio je državljanstvo od naših komšija.

On će biti na raspolaganju selektoru Vedranu Bosniću u nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Garza je trenutno član Detroitove razvojne ekipe, Motor Siti Kjursa, a ovosezonski prosjek mu je 25 poena, 8,3 skoka i 2,5 asistencija.

Prošle godine bio je najbolji igrač NCAA lige.

Garzin otac je Amerikanac, a majka mu je Bošnjakinja, Šejla Muftić koja je bila profesionalna košarkašica.

Cijela porodica ima košarkaške "korjene". I otac Frenk mu je bio igrač na univerzitetu Ajdaho, a deda s očeve strane Džejms Halm je igrao na Havajima.

Ujak mu je Teoman Alibegović, rekorder reprezentacije Slovenije sa 990 postignutih poena, ispred Gorana Dragića (924) i Jake Lakoviča (880).

Great news for Bosnian national bball team!@LukaG_55 just told me that he became a citizen of Bosnia-Herzegovina last week, so one of the main hurdles has been cleared for him to play for @BFBiH at next year's Eurobasket pic.twitter.com/QrYb7tpOBG